Steve Albini – leggendario produttore, musicista e polemista senza filtri – era anche un collezionista instancabile. Dopo la sua scomparsa, parte del suo archivio personale è ora in vendita su Steve Albini’s Closet, con il ricavato che andrà alla sua famiglia.

Dai vinili ai CD, passando per poster, fanzine, magliette, libri, la selezione riflette i mille interessi di Albini. Tra le gemme disponibili ci sono dischi di The Dead C, Urge Overkill, Elvis Costello, Can, Buzzcocks, Didjits, Jon Spencer, Union Carbide Productions, The Crazy World of Arthur Brown, Cows, Couch Flambeau, Elvis Chrome, Blurt, Big Boys e altri artisti di culto.

Ogni oggetto è corredato da un certificato di autenticità firmato da Byron Coley (storico giornalista di Forced Exposure), curatore della vendita. Le liste vengono aggiornate ogni venerdì, con nuovi lotti in arrivo.

Oltre a essere un’occasione unica per possedere un pezzo di storia alternativa, l’iniziativa sostiene l’eredità di un uomo che ha rivoluzionato la musica indipendente. Chiunque abbia amato i suoi lavori con i Big Black, i Shellac o i suoi iconici album prodotti (da Nirvana a PJ Harvey) troverà modi di fare un tributo concreto.



https://www.stevealbiniscloset.com/