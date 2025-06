I Dropkick Murphys hanno svelato i dettagli del loro prossimo album, For the People, in arrivo il 4 luglio per Dummy Luck Music/Play It Again Sam. Intanto, è già disponibile il video del primo singolo, “Who’ll Stand With Us?“, un brano carico di messaggi politici e sociali. Tra gli altri ospiti dell’album del gruppo di Boston figurano Billy Bragg e The Mary Wallopers.

Il singolo, in piena tradizione della band, è un punk travolgente arricchito da cornamuse e vocalità potenti, lancia un grido di protesta con versi come “We’ve been robbed of our freedom“. Una chiamata all’unione diretta e senza filtri, che riflette le recenti dichiarazioni del frontman Ken Casey su un’America intrappolata in una “guerra di classe”.

Come spiegato in un comunicato stampa, “‘Who’ll Stand With Us?’ è un invito all’unità, un ritorno alla ragione e una riflessione su ciò – e su chi – sta realmente dividendo la società. Il messaggio è chiaro: quando i miliardari e gli oligarchi avranno finito di svuotare la società, cosa resterà per tutti gli altri? La canzone smaschera la guerra di classe per quello che è. E, come tutti i brani dei Dropkick Murphys, sprona gli ascoltatori ad agire.”

Parlando dei temi dell’album, Casey ha aggiunto: “Abbiamo sempre portato avanti lo stesso messaggio, senza paura di esprimerci su ciò che ci sta a cuore. Ma ora, penso al futuro dei miei figli e delle prossime generazioni. Questo può significare denunciare ingiustizie, ma anche semplicemente ricordare alle persone care quanto siano importanti.”

Tra le tracce dell’LP spicca “One Last Goodbye” (con The Scratch), tributo a Shane MacGowan, storico frontman dei Pogues, e “The Vultures Circle High”, che vede la partecipazione di Al Barr, storico co-vocalista della band, attualmente in pausa per motivi familiari.



