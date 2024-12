Una combo straordinariamente atipica tra gli Hot Chip e gli Sleaford Mods. I due gruppi hanno collaborato per un nuovo singolo 7″ dal titolo Pure Love, uscito tramite Friendly Records, i cui proventi andranno a beneficio di War Child, un’organizzazione non governativa indipendente fondata nel 1993 dai registi Bill Leeson, David Wilson e dall’attivista per la pace Willemijn Verloop

“Questa collaborazione è nata quando gli Hot Chip ci ha invitato a partecipare a una delle esclusive Lock-In Sessions di Abbey Road”, affermano gli Sleaford Mods. È il tipo di collaborazione in cui senti sicuramente la mano e il coinvolgimento di entrambi, dalla produzione giocosa alle linee di basso distintive dei Sleaford Mods e ai giochi di parole creativamente profani. L’artwork è dell’acclamato illustratore e fumettista David Shrigley.

“Realizzare queste canzoni nel corso di una giornata ad Abbey Road è stata una grande esperienza“, ha affermato Joe Goddard degli Hot Chip. “Siamo arrivati ​​senza un piano ma abbiamo subito iniziato a lavorare insieme in modo armonioso, con molta improvvisazione e pochissimo ego. “

https://www.hot-chip.co.uk/

https://www.sleafordmods.com/