Nel pantheon del rock estremo, pochi suoni sono riconoscibili, e devastanti, come quello degli Unsane. Un turbine di distorsione viscerale, ritmi che martellano come catene in una fonderia, e una disperazione urbana trasformata in arte abrasiva. Mentre il mondo musicale naviga in acque spesso effimere, arriva una notizia che riporta la lancetta indietro, al cuore pulsante di un’era cruciale: il 6 febbraio 2026, “Occupational Hazard”, l’album che nel 1998 li consacrò a paladini del post-hardcore più oscuro e determinato, torna in una sontuosa riedizione estesa.

Non si tratta di una semplice ristampa, ma di una riscoperta archeologica di un momento di svolta. Pubblicato per Relapse Records, “Occupational Hazard” rappresentò il perfetto, violentissimo connubio tra la furia hardcore punk delle origini del trio newyorkese e venature più grezze di metal e industrial. Fu il suono di una band al picco della sua potenza creativa, consapevole e focalizzata. Come ricorda Chris Spencer, mente e voce (straziata) del gruppo: “Sapevamo cosa stavamo facendo in termini di songwriting, e potemmo prendercela comoda mentre suonavamo costantemente“. Quel periodo, definito “molto gratificante” da Spencer, generò un disco la cui potenza, a distanza di 28 anni, non si è smussata di un millimetro.

La nuova edizione, curata dalla stessa band attraverso la sua etichetta Lamb Unlimited e rimasterizzata dal fedele collaboratore Andrew Schneider, è un vero scrigno per i fedeli. Oltre al capolavoro originale, rimesso a nuovo nella sua gloria disturbante, contiene il bonus track “No Soul” (originariamente su vinile per la Man’s Ruin) e, ciliegina sulla torta, le sessioni demo inedite registrate agli AmRep Studios di Minneapolis. Queste sei tracce sono il proto-materiale, il primo germoglio crudo di quello che sarebbe diventato l’album, e la loro inclusione offre uno sguardo raro nel laboratorio della band.

La storia di “Occupational Hazard”, però, è intrisa anche di un’ombra tragica. Poco prima dell’uscita originale, durante un tour promozionale in Europa, Chris Spencer fu aggredito brutalmente e lasciato per morto a Vienna. Un evento che interruppe bruscamente il ciclo del disco, ma dal quale la band, con una determinazione che riflette la loro musica, si rialzò dopo un intervento chirurgico d’emergenza, tornando a martellare i palchi del mondo.

Ed è proprio sul palco che questo revival trova il suo apice celebrativo. Dopo decenni, gli Unsane suoneranno “Occupational Hazard” nella sua interezza per la prima e unica volta al leggendario Roadburn Festival nell’aprile 2026. Un evento storico, preludio a un tour europeo e UK che da marzo ad aprile 2026 riporterà la loro tempesta di sabbia e acciaio nelle città del continente. E’ prevista anche una tappa a Bologna.

Questa riedizione non è solo nostalgia. È la riaffermazione di un monumento del noise rock, un promemoria che il suono degli Unsane – sporco, diretto, catartico – resta un punto di riferimento insormontabile. Per chi c’era, è un’immersione rinnovata in un classico senza tempo. Per chi arriva dopo, è la porta d’accesso perfetta a uno degli album più influenti e implacabili della scena alternativa. La pericolosità professionale, a quanto pare, non è mai scaduta.



https://www.facebook.com/UNSANE2023/

https://www.instagram.com/unsaneband/