Tempo fa, nel recensire “Filthy Underneath” di Nadine Shah, lo si definì apocalittico, “cyber”, ieratico, urbano, tribale, mentale ma al contempo viscerale… ebbene tali accezioni ben si sposano anche alla bella prima uscita in LP, “Glutton For Punishment” (Speedy Wunderground), a nome Heartworms, progetto a firma di Josephine Orme (Vocals, Guitar, Synth); con lei: Dan Carey (Synth, Guitar), Jordan Hamblin (Guitar), Elizabeth Walsh (Bass), Gianluca De Gisi (Drums), Saya Barbaglia (Viola, Violin), Annabel Cullen, Courtney Gent, Hannah Craft, Jane Carey, Jane Wroe Wright, Mina Wood, Rhona Graham (Choir).

Dopo il preparatorio EP “A Comforting Notion”, in cui Josephine Orme aveva ben delineato la propria idea di musica, e il coinvolgente singolo “May I Comply” (entrambi del 2023), è ora il tempo di “Glutton For Punishment”.

Messo il vinile sul piatto, dopo l’intro “In The Beginning”, irrompe “Just To Ask A Dance” che contempera perfettamente elettronica underground e gusto pop.

Se “Jacked” inasprisce i toni e vira verso abrasioni e allucinazioni orientaleggianti, immortalandosi nel suo riff/tema tanto diretto quanto funzionale, “Mad Catch” è schizzata e psycho-candy nel suo apparente gusto radiofonico.

“Extraordinary Wings” è ballata post atomica e desertica che si apre e così completa un esatto Side A.

Girato il disco, “Warplane” pulsa in extrasistole tra accenni di spoken, coralità e inquiete incursioni per poi dissolversi in un mesto arpeggio e in tappeti sacri che conducono a “Celebrate”, in cui (ri)affiorano richiami ad un synth pop anni ottanta.

Mentre “Smugglers Adventure” (ri)propone il formato ballata (sostenuta) con un ostinato arpeggio, per un brano che è più un (buon) riempitivo che una “hit” (malgrado il cantabile e orecchiabile esplosivo cambio finale), “Glutton For Punishment” si assesta dapprima su un registro per sola voce e chitarra, restituendo all’ascolto un momento di “puro” cantautorato, per poi mutare e accelerare con delicatezza senza snaturalizzare la sua inclinazione più intima.



https://www.iamheartworms.com/

https://www.facebook.com/heartwormsband

https://www.instagram.com/iamheartworms