Il duo Tune-Yards, Merrill Garbus e Nate Brenner, ha svelato i dettagli del loro sesto album, Better Dreaming, in uscita il 16 maggio in vinile, edizione limitata e CD per la label 4AD.

Il lavoro viene presentato come unione di groove avvincenti e messaggi profondi, con il singolo Limelight a fare da apripista. Il brano, nato dalle sessioni di ballo in famiglia, include anche la voce del loro figlio di tre anni.

Garbus dichiara: “Questa canzone quasi non entrava nell’album, sembrava banale di fronte alle tragedie globali. Ma le reazioni positive, specialmente di nostro figlio, ci hanno convinto. Come dice Fannie Lou Hamer, ‘Nessuno è libero finché tutti non sono liberi’, e mi sento parte di quel ‘tutti‘.”

A maggio, i Tune-Yards partiranno per un tour negli Stati Uniti, esibendosi in piccoli venue intimi. Noti per le performance energiche, promettono spettacoli coinvolgenti, con date in luoghi iconici come The Stone Church in Vermont e il 101 Club di New York.



https://www.facebook.com/tuneyards

https://www.instagram.com/tuneyards/

https://tune-yards.bandcamp.com/album/better-dreaming