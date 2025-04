Mentre il mondo attende l’uscita di Tron: Ares (10 ottobre), la Disney ha svelato al CinemaCon i primi dettagli sul film, e la notizia più elettrizzante per gli amanti della musica alternativa riguarda la colonna sonora: stavolta non ci sono i Daft Punk (autori delle atmosfere synth di Tron: Legacy), ma i Nine Inch Nails.

E sì, avete letto bene: non è “solo” Trent Reznor & Atticus Ross (già autori di capolavori come The Social Network e Challengers), ma il progetto viene accreditato ufficialmente sotto il nome Nine Inch Nails, promettendo un sound più oscuro, industriale e visceralmente cyberpunk.



Diretto da Joachim Rønning (Maleficent: Mistress of Evil), Tron: Ares ribalta la formula classica: invece di umani che viaggiano nel computer, sono i programmi – guidati dal misterioso Ares (Jared Leto) – a invadere il mondo reale. Con un cast che include Greta Lee, Evan Peters, Gillian Anderson e Jeff Bridges, il film esplora il primo scontro tra umanità e intelligenza artificiale, in un mix di action, filosofia tech e light cycle mozzafiato.

“Volevamo un approccio più grezzo, meno lucido di Legacy“, ha spiegato Rønning. “I Nine Inch Nails erano la scelta perfetta: quando li abbiamo incontrati nel loro studio, sapevamo che avrebbero portato qualcosa di unico.”



Dopo l’electro-tension di Challengers e il tono malinconico di Queer (entrambi di Luca Guadagnino), la coppia d’oro della musica alternativa è già al lavoro su After the Hunt (thriller #metoo in uscita a ottobre) e potrebbe firmare anche il remake di American Psycho.

Intanto, i Nine Inch Nails torneranno live a settembre con due date a Brooklyn. Ma intanto c’è chi sogna un Tron: Ares Tour.



https://www.nin.com/