Se la notizia della ristampa non bastasse, i Descendents (nella foto) hanno annunciato un tour statunitense che farà la gioia di tutti i fan del punk rock a stelle e strisce. La band sarà la special guest niente meno che dei Social Distortion, un’altra istituzione della scena punk della contea di Orange, in quello che si preannuncia come uno degli eventi live dell’anno. A completare un trio semplicemente esplosivo ci saranno gli australiani The Chats, portabandiera di un punk grezzo, diretto e sputato che ben si sposa con lo spirito della serata.



Che siate lì per le melodie disperate di Milo Aukerman, per il rockabilly-punk di Mike Ness o per l’irruenza degli australiani The Chats, questo è un tour imperdibile che toccherrà il Nord America con tappe dal 25 agosto a Phoenix poi Atlanta, Asbury Park, NJ, Brooklyn, Hollywood, Toronto e infine il 3 ottobre a San Diego.



Per quanto concerne la campagna di ristampa dei Descendents, in collaborazione con Org Music, queste proseguono con la pubblicazione del terzo album della band, Enjoy! del 1986, di cui un’edizione limitata in vinile color “gomma da masticare”.



https://www.socialdistortion.com/

https://descendents.store/

https://descendents.tumblr.com/

https://thechats.com/