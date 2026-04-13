Hanno aspettato otto lunghi anni, ma ora i signori del black metal sinfonico norvegese sono pronti a rialzare la testa. I Dimmu Borgir hanno infatti annunciato il loro nuovo album, Grand Serpent Rising, in arrivo il 22 maggio via Nuclear Blast Records. Ad anticipare il disco, il singolo “Ulvgjeld & Blodsodel”, accompagnato da un video che potete vedere qui sotto.

A distanza di otto anni da Eonian, il combo guidato dal visionario Shagrath torna a far tremare le fondamenta del genere con quello che promette di essere un’opera totale, capace di attraversare e riassumere l’intera parabola della band. Un’attesa lunga e sfidante, come racconta lo stesso frontman:

“Sento davvero di aver superato me stesso a livello musicale su questo album. È stato un processo lungo e complesso, ma vedere come tutto si è incastrato lo rende incredibilmente gratificante. ‘Grand Serpent Rising’ riflette ogni epoca dei Dimmu Borgir: quest’album racchiude echi di ogni capitolo della nostra eredità. Sono certo che i nostri fan lo riconosceranno e troveranno qualcosa in cui identificarsi.”

Il titolo, il concepimento e persino il momento in cui il disco è stato ultimato non sono frutto del caso. A spiegare il simbolismo dietro al serpente ci pensa l’altro membro fondatore, Silenoz:

“I Dimmu Borgir sono un leviatano su scala mondiale, e ci stiamo rialzando ancora una volta. Mentre per alcuni il serpente rappresenta il male, per noi simboleggia qualcosa di diverso: rinnovamento, crescita, conoscenza e liberazione. Come se avessimo cambiato pelle, per così dire. E non dimentichiamo che febbraio 2026 segna la fine dell’Anno del Serpente, più o meno nel momento in cui questo album è stato completato.”

Per la registrazione di Grand Serpent Rising, la band è tornata a lavorare con un vecchio alleato di peso: il produttore Fredrik Nordström (già al fianco dei Dimmu Borgir in album storici come Puritanical Euphoric Misanthropia e Death Cult Armageddon, nonché in dischi fondamentali per Opeth, At the Gates e Dark Tranquillity). Le sessioni si sono svolte a Göteborg, in Svezia, a testimoniare il legame profondo con la scena scandinava più estrema.

A completare il quadro di un ritorno che si preannuncia imponente, il tour europeo che vedrà i Dimmu Borgir condividere il palco con i Behemoth in un co-headlining già annunciato per l’autunno.



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