Lo spirito punk newyorkese, delle origini del movimento, tornano a fare rumore: il CBGB Festival si prepara a un’ attesissima edizione il 27 settembre 2025, riportando in vita l’energia grezza del locale che ha cambiato per sempre la storia della musica. L’evento sarà ospitato sotto il K Bridge di Brooklyn e vedrà alternarsi 21 band su tre palchi, tra icone della scena e nuove leve pronte a incendiare il pubblico.

Dopo le memorabili edizioni del 2012, 2013 e 2014, il CBGB Fest torna in formato compatto ma esplosivo. In cima al cartellone spiccano nomi come Iggy Pop e Jack White, affiancati da un evento storico: il ritorno dei Sex Pistols per il loro primo tour nordamericano in oltre vent’anni, con Frank Carter alla voce e i membri originali Steve Jones, Paul Cook e Glen Matlock.

La lineup è un vero manifesto punk: The Damned, Johnny Marr, Lunachicks, Marky Ramone, Angel Du$t, Cro-Mags, Destroy Boys, Gorilla Biscuits, Melvins, Murphy’s Law, Scowl, Soul Glo e molti altri, tra cui giovani promesse come The Linda Lindas e Lambrini Girls.

I biglietti saranno disponibili da venerdì 16 maggio alle ore 10, con una prevendita fissata per giovedì 15 maggio. Per i più giovani, arriva anche l’iniziativa “Young Punk”: 350 biglietti scontati a 73 dollari, disponibili da sabato 17 maggio presso la biglietteria del Music Hall of Williamsburg – un omaggio al 1973, anno di nascita del CBGB, e alla sua storica capienza.

