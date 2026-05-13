C’è un momento, nella guida solitaria verso un distributore di benzina, in cui la radio può cambiare il corso di un anno intero. È successo così per Kurt Wagner, mente dei Lambchop, quando nel primo 2024 si è imbattuto in un brano fantasma: solo un banjo, un accordo, un gruppo di voci. “Non ho mai scoperto chi fosse. Sembrava qualcosa come un gospel rurale e primitivo. Era perfetto, e quel momento è diventato perfetto dentro di me”.

Da quell’attimo sospeso è nato Punching the Clown, il nuovo album della band di Nashville, in uscita il 21 agosto via Merge. Un titolo che è già una dichiarazione di intenti: pugni al clown, forse al caos, forse a se stessi. Wagner ha scavato nella storia della musica sacra americana fino a ritrovare il “lined out singing”, una pratica corale a chiamata e risposta nata nella Scozia di fine Ottocento, poi emigrata negli Appalachi. “La sua semplicità nuda dava peso alle parole mentre venivano cantate”, racconta Wagner. “Volevo un disco che imitasse quella musica”.

Per riuscirci, ha chiamato Ryan Olson alla produzione, ha reclutato un coro a sei voci che attraversa l’intero album e ha convinto Justin Vernon alla pari del Bon Iver a suonare il banjo. Non un ospite di lusso, ma un artigiano della fragilità sonora al servizio di una visione corale.

Il primo assaggio è la singola “Weakened”, già disponibile. E poi una tournée che da novembre attraverserà Europa e Stati Uniti, con due date imperdibili a Brooklyn il 1º e 2 ottobre al Public Records. Ma l’autunno e l’inverno dei Lambchop saranno soprattutto un pellegrinaggio europeo: chiese, teatri e sale intime da Manchester a Dublino, da Berlino a Budapest.



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Ecco tutte le tappe del tour europeo dei Lambchop:

Novembre

18 – Viseu, PT – Teatro Viriato

19 – Lisbona, PT – Culturgest

21 – Braga, PT – Theatro Circo

22 – Espinho, PT – Auditório de Espinho

24 – Manchester, UK – New Century Hall

25 – Sheffield, UK – Octagon

26 – Gateshead, UK – Sage 2

27 – Londra, UK – Union Chapel

28 – Londra, UK – Union Chapel

Dicembre

01 – Dudelange, LU – Opderschmelz

02 – Anversa, BE – Arenberg

03 – Roeselare, BE – De Spil

Febbraio

07 – Oslo, NO – Konserthus

09 – Trondheim, NO – Byscenen

11 – Copenaghen, DK – DR Koncerthuset

12 – Amburgo, DE – Christianskirche

13 – Berlino, DE – Passionkirche

14 – Erlangen, DE – Markgrafentheater

16 – Vienna, AT – Theater Akzent

17 – Budapest, HU – House Of Music

19 – Glasgow, UK – St Lukes

20 – Galway, IE – St Nicholas’ Church

21 – Dublino, IE – The Helix

Punching the Clown uscirà il 21 agosto. Nel frattempo, accendete la radio. Magari sulla strada per il benzinaio. Potreste imbattervi nel fantasma giusto.