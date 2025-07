Dopo cinque anni di attesa, i Deftones tornano con il decimo capitolo della loro discografia.

I Deftones hanno ufficialmente annunciato l’uscita del loro nono album in studio, ‘Private Music’, previsto per il 22 agosto sotto l’egida di Reprise/Warner Records. A scaldare gli animi dei fan, il primo singolo ‘My Mind Is A Mountain’, un assaggio di quello che promette di essere un lavoro intenso e stratificato, come solo i maestri del post-metal sanno concepire.

L’annuncio arriva quasi come una conferma dopo le voci suscitate dal loro recente show londinese al Crystal Palace Park, dove tra riff ipnotici e atmosfere oniriche, la band aveva lasciato trapelare che nuova musica era ormai alle porte.

‘Private Music’ vede il ritorno alla produzione di Nick Raskulinecz (già al fianco dei Deftones in ‘Diamond Eyes’ e ‘Koi No Yokan’), con sessioni di registrazione divise tra gli studi di Malibu, Joshua Tree e Nashville – luoghi che suggeriscono un sound sospeso tra desert rock, sperimentazione elettronica e e l’heavy ipnotica che li ha resi iconici. Private Music è il primo album della band californiana senza lo storico bassista Sergio Vega,

Non solo disco: lo stesso giorno dell’uscita, i Deftones partiranno da Vancouver per un tour continentale che li vedrà affiancati da Phantogram, IDLES e Barbarians of California in alcune date selezionate.

https://www.deftones.com/

https://www.instagram.com/deftones

https://www.facebook.com/deftones