Il compositore premio Oscar e ex frontman degli Oingo Boingo si prepara a un autunno infuocato tra nuovi brani e vecchie glorie, con una formula che promette di esaltare sia i fan del cinema che quelli del rock.

Ma prima non possono mancare le polemiche a proposito di un recente concerto: a Roma, una sua apparizione lampo di soli 15 minuti ha lasciato il pubblico spaccato tra l’entusiasmo per la qualità dell’esibizione e la delusione per una comunicazione che faceva intendere altro. Noostante un concerto all’altezza dei brani composti per le colonne sonore dei film di Tim Burton una parte del pubblico ha accusato i promoter di una scarsa informazione circa il ruolo dal vivo di Elfman che si è ridotto ad una performance ridotta all’osso mentre buona parte degli astanti era convita di poter assistere ad un concerto dove l’unico protagonista era lui.



Mettendo da parte le polemiche possiamo dire però che Danny Elfman non si ferma a questo ed ha annunciato un nuovo album in arrivo e un tour autunnale che promette di essere uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. Il compositore americano così si prepara a tornare soprattutto sul palco con una formazione d’eccezione.

Ad accompagnarlo, una band di altissimo livello: Nili Brosh (Dethklok) e Robin Finck (Nine Inch Nails, Guns N’ Roses) alle chitarre, Josh Freese (Nine Inch Nails, Foo Fighters) alla batteria e Matt McJunkins (A Perfect Circle, Eagles of Death Metal) al basso. Un quintetto che promette di regalare energia pura, capace di spaziare tra le sonorità più cupe e quelle più scatenate.

La formula del tour è quantomai affascinante e divisiva. Secondo quanto riportato in un comunicato stampa, gli spettacoli all’aperto vedranno Elfman esibirsi accompagnato da un’orchestra e un coro, dedicandosi alle sue celebri partiture cinematografiche. Gli show al chiuso, invece, saranno interamente dedicati al rock, con il repertorio che attingerà sia dal nuovo album che da “Big Mess“, il lavoro del 2021 che aveva già segnato un ritorno alle sonorità più sperimentali e aggressive.

Il tour partirà il 7 settembre da Chicago e toccherà le principali città americane come Detroit, Toronto, Boston, Silver Spring, Philadelphia, Atlanta, Louisville per concludersi il 3 ottobre a San Francisco.Tappa particolarmente attesa il 15 settembre al SummerStage di Central Park, a New York.



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