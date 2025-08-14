I Radiohead hanno appena pubblicato un inedito album live che raccoglie esibizioni tratte dal loro sesto album in studio, Hail to the Thief (2003). L’uscita arriva a pochi mesi dall’adattamento dell’album firmato da Thom Yorke per una nuova produzione teatrale di Amleto, ma rispetto alla tracklist originale mancano due brani: “Backdrifts” e “A Punch Up at a Wedding”.

Le registrazioni, effettuate tra il 2003 e il 2009 in diverse città del mondo tra cui Londra, Amsterdam, Buenos Aires e Dublino, sono state mixate da Ben Baptie e masterizzate da Matt Colton. L’album è già disponibile in streaming digitale, accompagnato da un video live di “There, There” registrato a Buenos Aires. Per i collezionisti, è inoltre possibile preordinare una versione fisica limitata.

“Mentre lavoravo agli arrangiamenti per la produzione teatrale di Amleto/Hail to the Thief, ho chiesto di ascoltare alcuni bootleg live di quegli anni – racconta Yorke. Sono rimasto scioccato dall’energia che ci caratterizzava: quasi non ci riconoscevo. Quelle registrazioni mi hanno aiutato a trovare una nuova direzione. Decidere di mixarle e pubblicarle è stato naturale – sarebbe stato folle tenerle solo per noi. È stato un processo molto catartico. Speriamo vi piacciano.“

Negli ultimi mesi, si erano rincorse voci su un possibile ritorno live dei Radiohead, mentre lo stesso Yorke era finito al centro dell’attenzione per le sue dichiarazioni su Israele, Gaza e le polemiche sui social media.

Intanto, i fan possono immergersi in questo viaggio nel tempo attraverso versioni live potenti e inedite di un album che ha segnato un’epoca.



https://www.radiohead.com/

https://www.instagram.com/radiohead

https://www.facebook.com/radiohead

RADIOHEAD – HAIL TO THE THIEF LIVE RECORDINGS 2003-2009

Side A

2 + 2 = 5

Sit Down. Stand Up

Sail to the Moon

Go to Sleep

Where I End and You Begin

We Suck Young Blood

Side B

The Gloaming

There, There

I Will

Myxomatosis

Scatterbrain

A Wolf at the Door