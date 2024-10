Il nuovo album di Mdou Moctar s’intitola Funeral for Justice, un lavoro ri-registrato e riarrangiato con strumenti acustici e tradizionali. È un’evoluzione dell’esplosione della band nigerina capitanata da Mahamadou Souleymane, il tuareg blues, che pubblica il secondo album per la rinomata Matador records.

Nel luglio del 2023, Mdou Moctar era in tournée negli Stati Uniti quando il presidente del Niger, Mohamed Bazoum, fu deposto da una giunta militare che lo fece prigioniero nella residenza presidenziale. Così con la chiusura dei confini della nazione i membri della band Ahmoudou Madassane e Souleymane Ibrahim, nell’impossibilità di tornare a casa dalle loro famiglie, si sono stabiliti negli USA. I piani per registrare un accompagnamento a Funeral for Justice – allora ancora a molti mesi dalla pubblicazione – erano già istabiliti e partiti, ma l’idea generale ora assumeva nuova urgenza e gravità. E così dopo due giorni dalla conclusione del tour a New York City, il quartetto ha iniziato a registrare Tears of Injustice al Bunker Studio di Brooklyn con l’ingegnere Seth Manchester.

Di seguito potete ascoltare i primi due estratti: “Of, France” e “Imajighen“.

\

https://www.mdoumoctar.com

https://www.instagram.com/mdou_moctar

https://www.facebook.com/mdoumoctarofficial