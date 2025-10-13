C’è un oggetto non identificato nella storia del rock indipendente che sta per riapparire nei nostri cieli musicali. Stiamo parlando di “Strange but True“, il raro, quasi mitologico, album frutto della collaborazione tra i Yo La Tengo e il genio eccentrico di Jad Fair pubblicato dalla Matador Records nel 1998.

Il disco è stato per anni un fantasma: fuori catalogo, introvabile nei negozi di dischi e assente da qualsiasi piattaforma digitale. Un vero e proprio cult per collezionisti, un mistero per le nuove generazioni.

La notizia è ufficiale: il 12 dicembre “Strange but True” tornerà alla luce, grazie alle label Joyful Noise e Bar/None, non solo in un’attesissima ristampa vinile e CD, ma – novità assoluta – finalmente anche su tutte le piattaforme digitali in streaming. Un evento che permetterà a tutti di scoprire (o riscoprire) questa perla bizzarra e affascinante.

Ma qual è il concept dietro questo disco? La risposta è già un capolavoro di weird-America. I brani, infatti, traggono ispirazione e titolo direttamente dalle incredibili (e incredibili) testate del giornale Weekly World News, il tabloid che ha portato nelle edicole statunitensi notizie su alieni, Bigfoot e fenomeni paranormali. A selezionare questi titoli fu David Fair, fratello di Jad e storico compagno negli Half Japanese, aggiungendo un ulteriore layer di autenticità “outsider” al progetto.

La voce di Jad Fair, commentando la ristampa, ci regala una riflessione che è un manifesto artistico: “Quando ho iniziato come musicista, volevo solo suonare come me stesso. Si penserebbe che sia la cosa più facile da fare, ma, per la maggior parte delle persone, è difficile“.

È proprio questa ricerca di un suono unico e personale, questa volontà di esplorare territori inediti senza paura del ridicolo, che rende “Strange but True” un disco così speciale e attuale. Non è solo un esercizio di stile, ma l’incontro perfetto tra la poetica naïf e geniale di Fair e le atmosfere sognanti e psichedeliche degli Yo La Tengo.



https://yolatengo.com/

https://www.instagram.com/jad.fair

https://www.instagram.com/therealylt

https://jadfair1.bandcamp.com/