L’autunno ci fa entrare già in clima invernale e così che i Futureheads stanno già pensando a neve, babbi natale e chitarre distorte. Sì, avete letto bene: la band di Sunderland ha annunciato a sorpresa “Christmas”, il loro primo album interamente dedicato alle Feste, in uscita il 21 novembre.

Ma non aspettatevi il solito disco di canti natalizi da centro commerciale. Questo è un Natale visto attraverso la lente tagliente, armonica e irriverente della band, che ha scelto di autoprodursi in ogni fase, dalla registrazione ai mixaggi.

Il progetto è un equilibrio perfetto tra omaggio e sperimentazione. La tracklist spazia da colonne sonore immancabili come “Have Yourself A Merry Little Christmas” e “2000 Miles” dei Pretenders, fino a scelte più audaci come “Wonderful Christmastime” di Paul McCartney e “Stop The Cavalry” di Jona Lewie.

Ad accompagnare i classici, due regali originali della band: il brano inedito “The Coldest Winter In 100 Years” e il loro primo esperimento natalizio, “Christmas Was Better In The 80s”, risalente al 2010, che torna finalmente a casa in un album a tema.

Il comunicato della band è un inno alla longevità e all’amicizia: “Siamo orgogliosi di aver autoprodotto questa collezione di brani. Siamo orgogliosi e grati di suonare ancora insieme dopo tutti questi anni, e questo album è una celebrazione di tutto ciò. Amiamo essere in questa band e, quando siamo di buon umore, creiamo un suono speciale”.

E hanno anche svelato un aneddoto curioso: le sessioni di registrazione sono avvenute in piena estate. “Se vuoi fare un album di Natale in tempo per la stagione giusta, sessioni estive e sudate sono d’obbligo!”. Immaginatevi i cori di “Jingle Bells” mixati al rumore dei ventilatori.

Per scaldare le fredde serate di dicembre, i Futureheads hanno annunciato un mini-tour di quattro date esclusive nel Regno Unito, un’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i nuovi arrangiamenti natalizi. Queste le date: 08 Glasgow, Oran Mor; 19 Sunderland, The Fire Station (doppia data nella loro città); 20 Sunderland, The Fire Station; 22 London, EartH Theatre.

https://www.thefutureheads.com

https://www.facebook.com/thefutureheads

https://www.instagram.com/thefutureheads