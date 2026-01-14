Il rumore di fondo del decennio scorso sembrava un battito digitale, un flusso ininterrotto di synth 808 e vocalizzi auto-tunati. Eppure, in una piega inaspettata dello spazio-tempo musicale, qualcosa si è incrinato. Un ronzio sordo, un feedback stridente, una batteria che esplode in blast beat ha perforato il mainstream. Le chitarre, quelle veloci, distorte, impastate di furia e redenzione, sono tornate prepotentemente in auge. E non si tratta di una semplice nostalgia revivalista, ma di un vero e proprio riflusso culturale: il punk–hardcore e il post punk, con la loro immediatezza viscerale e l’etica fai-da-te, stanno offrendo alle nuove generazioni un vocabolario alternativo a quello dominante del rap e della trap o dell’intramontabile pop e soul.

In prima fila in questa riscoperta ci sono band come i Turnstile, fenomeno di Baltimore che ha compiuto il miracolo (o il presunto tradimento, a seconda dei puristi) di portare le sonorità hardcore e melodiche della fine anni ’80 e inizio ’90 sui palchi dei festival più grandi e nelle playlist globali. I loro album “Glow On” e poi “Never Enough”, sono diventati un manifesto involontario, una prova che l’energia caotica delle piccole sale può respirare anche in spazi enormi. Ma il movimento è ampio e variegato: dall’angularità post-hardcore dei Title Fight alla rabbia addolcita dei Militarie Gun, dall’approccio sperimentale degli Angel Du$t all’aggressione diretta degli Scowl e degli Higher Power. Ul versante angolosassone troviamo band più come gli IDLES, gli Shame, i Squid e i Viagra Boys i quali stanno rielaborando l’eredità post-punk e noise rock in chiave contemporanea, con testuali caustiche e sound implacabili.

Questo ritorno di fiamma, però, non avviene nel vuoto. La scena hardcore e punk, come giustamente si nota, non si è mai veramente assopita. Ha continuato a vivere sottotraccia, in nuove label che hanno preso il posto di quelle storiche, basement e club, alimentata da una devozione quasi religiosa. La differenza è che ora quell’energia è sotto i riflettori, “scoperta” da un pubblico più vasto e dal sistema dell’industria musicale. Ed è proprio qui che si apre una questione spinosa, un dilemma che tocca il cuore stesso della cultura alternativa: cosa succede quando un’etica nata per contrapposizione diventa tendenza?

A gettare un’ombra critica su questo fenomeno è una voce profetica, quella di Ian MacKaye, frontman dei leggendari Minor Threat (e dei Fugazi poi) e padre putativo dell’hardcore americano, nonché paladino della cultura straight-edge. In recenti riflessioni, MacKaye ha rivisitato le origini della canzone “Straight Edge”, chiarendone l’intento originario: non un manifesto per un movimento codificato, ma un inno alla libertà individuale, al diritto di scegliere come vivere la propria vita senza dogmi imposti. Con amarezza, ha osservato come quella spinta iniziale sia stata nel tempo irrigidita in una dottrina, trasformata in un’identità da “indossare” e, in casi estremi, usata per aggredire chi non si conformava. “Completamente contrario allo spirito della canzone”, ha concluso.

Questa analisi di MacKaye è un monito fondamentale per il presente. Il rischio che si corre oggi, in questo momento di rinnovato interesse per l’hardcore, è proprio quello di sposare un modello culturale, sociale e musicale senza viverlo dal profondo. Di indossare la maglietta della band, di conoscere i riferimenti, di fare il moshpit al concerto, ma di trattare l’intera esperienza come un’estetica temporanea, un’identità di passaggio in un guardaroba di personalità digitali.

L’hardcore, nella sua essenza più pura, non è solo un suono: è una questione di convinzione, di comunità orizzontale (DIY), di impegno che resiste nel tempo. È gridare le proprie verità sapendo che il mainstream le assorbirà, le digerirà e forse le rigetterà, ma il valore sta nella coerenza della pratica.

Il merito incredibile di band come i Turnstile e le altre citate, al di là del valore musicale, è forse proprio quello di aver riportato questo conflitto alla superficie. Hanno creato un ponte, permettendo a migliaia di persone di avvicinarsi a un linguaggio potente. La sfida per chi arriva ora, attratta da questo nuovo “rumore”, è andare oltre la superficie. È esplorare la storia, dalle radici con i Minor Threat e i Black Flag, passando per la rivoluzione emocore degli anni ’90, fino alla scena contemporanea indipendente. È capire che quelle chitarre distorte non sono solo un effetto sonoro, ma il veicolo di un’urgenza.

Il vero ritorno non è solo del suono, quindi, ma della domanda che quel suono ha sempre posto: cosa credi veramente? Cosa sei disposto a sostenere oltre la moda del momento? L’hardcore, oggi come ieri, non offre risposte facili, ma costringe all’ascolto, alla reazione, all’azione. In un’epoca di consumo culturale rapido e usa-e-getta, la sua rinnovata presenza è un invito scomodo e necessario: a non essere solo spettatori di un trend, ma potenziali creatori di una scena. A vivere la musica, come suggeriva MacKaye, come un atto di profonda, personale determinazione, non come l’adesione a un club esclusivo.