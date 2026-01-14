Se l’estate scorsa li avevamo salutati con il pugno alzato dell’EP The Beat, Angel Du$t tornano con un album che dal titolo è già un manifesto: Cold 2 the Touch, il sesto attesissimo album verrà pubblicato il 13 febbraio per la Run for Cover Records.

Cold 2 the Touch segna un capitolo importante: è il primo long playing con la formazione rinnovata che include Nick Smith alla batteria e Jim Carroll (American Nightmare) alla chitarra, e vede il ritorno alla console del produttore Brian McTernan, già al lavoro con nomi come Converge e Turnstile, quest’ultima – insieme ai Trapped Under Ice – band dalla quale nasce il gruppo nel 2013 a Baltimore.

La tracklist promette un viaggio attraverso gli estremi, tra furia hardcore e melodie che si incollano al cervello, con una lista di ospiti d’eccezione che legge come una who’s who della scena alternativa: da Scott Vogel (Terror) a Wes Eisold (American Nightmare, Cold Cave), passando per il carisma di Frank Carter.

In una dichiarazione che suona più come una presa di posizione che come un semplice commento, Justice Tripp dice:: “Questo è ciò che siamo. Punto. Siamo persone che suoneranno sempre rock & roll aggressivo. Accada ciò che deve accadere. Se mi metti di mezzo, ti travolgerò.”

Un avvertimento chiaro. Il countdown è iniziato: Cold 2 the Touch arriverà il 13 febbraio 2026, ma il primo assaggio è già qui, e brucia.



https://www.angeldustmoney.com/

https://www.facebook.com/angeldustmoney/

https://www.instagram.com/angeldustmoney/