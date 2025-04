Dopo mesi di attesa e indiscrezioni, Erykah Badu ha finalmente svelato i dettagli del suo prossimo progetto discografico: un album realizzato in collaborazione con il produttore hip-hop The Alchemist. La notizia è stata confermata dalla stessa Badu in un’intervista a Billboard, scatenando l’entusiasmo dei fan.

The Alchemist, già noto per aver guidato la rinascita del boom bap con progetti insieme a artisti del calibro di Freddie Gibbs, Boldy James, Armand Hammer, Earl Sweatshirt e molti altri, si prepara ora a unire le forze con una delle icone del neo-soul.



Badu ha spiegato di collaborare solo con artisti la cui musica apprezza profondamente. Negli ultimi anni, ha prestato la sua voce a progetti di Dram, Teyana Taylor, Jamie xx e Rapsody, con cui ha vinto un Grammy nel 2025 per la miglior performance rap melodica con il brano “3:AM“. “Mi ha sorpreso!“, ha confessato Badu. “Ricordo che collaborai con il produttore S1 e Rapsody, e ci divertimmo tanto a promuovere il brano. Sentivo che fosse tutto per lei, perché si è impegnata moltissimo per arrivare a quel punto.“

L’album con The Alchemist sta occupando gran parte del suo tempo, e Badu non vede l’ora di completarlo. Tra impegni familiari e progetti extra-musicali, come la sua linea di cannabis in collaborazione con il brand Cookies (“That Badu”), l’artista si dedica anche al suo benessere mentale, emotivo e fisico, pensando sempre al futuro. “Quando ho costruito la mia casa, ho fatto in modo di includere rampe per quando sarò anziana e non potrò camminare da sola,” ha raccontato la 54enne. “Anche i miei workout sono pensati per sollevare la spesa o i nipoti.”



