Il frontman della band post-punk The Pop Group aveva completato il progetto prima della sua scomparsa nel 2023. In arrivo a luglio il primo singolo, “Memory of You”.

Mark Stewart aveva appena terminato un nuovo album solista prima della sua prematura scomparsa nell’aprile 2023. In questi giorni ne è stata annunciata l’uscita: “The Fateful Symmetry” sarà disponibile dall’11 luglio per l’etichetta Mute.

Ad anticipare il disco è il singolo “Memory of You“, una darkwave ballad dai toni malinconici, co-prodotta dallo stesso Stewart insieme a Youth dei Killing Joke e arricchita dai cori di Hollie Cook. In un’intervista precedente, Stewart aveva descritto il brano come un “cavallo di Troia”: “C’è un modo di usare una canzone d’amore per nascondere un messaggio più profondo – ricoprire di zucchero il veleno per entrare nelle menti delle persone. In superficie parla di un amore mancato, ma in realtà è un inno al desiderio di un mondo migliore. Per me, l’amore è un atto politico.”

Il videoclip di “Memory of You”, diretto da Peter Harris e Hugo Glendinning, è disponibile online (lo trovate in fondo all’articolo). Un’ultima, intensa testimonianza di un artista che ha fatto della sperimentazione e della provocazione la sua bandiera.

