16 aprile, data comune per Tom Waits e Massive Attack. Entrambi hanno pubblicato un teaser social con la scritta “Boots On the Ground”, accompagnato da un link per il pre-order di quello che sembra un singolo omonimo.
L’indizio più suggestivo arriva dall’account Instagram di Tom Waits, che ha postato un video nero con un respiro affannoso in sottofondo (riconducibile alla sua voce) prima di rimuoverlo dopo pochi minuti. Massive Attack, invece, ha lasciato il proprio post attivo.
Il gruppo di Bristol aveva già anticipato novità discografiche per il 2026. Waits, invece, non pubblica un album dal 2011 (Bad As Me) è atteso anche su un progetto tributo a Shane MacGowan. Ma prima, c’è “Boots on the Ground.”.L’operazione potrebbe rivelarsi solo per un singolo o, ipotesi più affascinante, una collaborazione inedita.
https://www.massiveattack.co.uk/
http://www.tomwaits.com/