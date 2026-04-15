C’era una volta il 2005, un disco che sembrava un lungo viaggio ininterrotto tra luci stroboscopiche, cavalli di battaglia e cuori infranti rimessi a nuovo col ritmo. Quell’album era Confessions on a Dance Floor, e Madge, insieme all’alchimista Stuart Price, riscrisse le regole della pista.

Ora, quasi vent’anni dopo, la promessa è mantenuta. Il sequel esiste. Si chiama Confessions II (sì, senza “on a Dance Floor”, come se il ballo fosse ormai un’estensione del corpo) e uscirà il 3 luglio per Warner Records. Di nuovo con Price al fianco, di nuovo con quell’urgenza ipnotica che mescola disco, house e preghiera laica.

“La gente pensa che la dance music sia superficiale. Ma hanno capito tutto sbagliato”, dice Madonna. “La pista da ballo non è solo un luogo: è una soglia. Uno spazio rituale dove il movimento sostituisce le parole”.

E, a quanto pare, non è una frase buttata lì per fare effetto. La Regina del pop ha svelato quello che lei e Price hanno usato come vero e proprio manifesto durante la lavorazione del disco:

“Dobbiamo ballare, celebrare e pregare con i nostri corpi. Sono cose che facciamo da migliaia di anni – vere e proprie pratiche spirituali. Dopo tutto, la pista è uno spazio rituale. È un luogo dove ti connetti – con le tue ferite, con la tua fragilità. Fare un rave è un’arte. Significa spingere i propri limiti e connettersi a una comunità di anime affini.

Suono, luce e vibrazione rimodellano le nostre percezioni, trascinandoci in uno stato di trance. La ripetizione del basso non la sentiamo solo: la sentiamo addosso. Altera la coscienza, dissolve l’ego e il tempo.”

Non c’è ancora traccia della tracklist, né un singolo ufficiale. Ma Madonna e Price hanno già rilasciato un teaser trailer che ne anticipa l’atmosfera – synth che pulsano, silhouette che si muovono come in un rito dimenticato.

Per ora, non ci resta che guardare (e ascoltare) quel teaser qui sotto, e prepararci a tornare in quella soglia. Perché la confessione, si sa, non è mai stata solo una canzone. Era un invito a perdersi per ritrovarsi.



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