I legami tra i Pearl Jam e la serie tv The Last of Us si fanno sempre più profondi. Dopo che la struggente “Future Days”, tratta dall’album Lightning Bolt del 2013, è diventata un elemento centrale nella narrazione di The Last of Us Part II — fungendo da simbolo del legame emotivo tra i protagonisti Joel ed Ellie — la collaborazione tra la storica band di Seattle e l’universo post-apocalittico creato da Naughty Dog e HBO si arricchisce di un nuovo capitolo.

I Pearl Jam hanno infatti annunciato l’uscita di uno speciale EP in vinile, composto da quattro brani utilizzati nella serie. Il disco, intitolato semplicemente The Last of Us EP, conterrà la versione in studio di “Future Days”, una potente versione live registrata all’Ohana Festival 2024 “All or None”, “Present Tense (Redux)”, una nuova rivisitazione del celebre brano.

L’EP è già disponibile in pre-order esclusivamente per i membri del fanclub ufficiale Ten Club, ma è anche disponibile in streaming per tutti i fan più impazienti. Contestualmente, è stato pubblicato anche un nuovo video ufficiale per “Future Days”, che potete vedere qui sotto.

Intanto, i Pearl Jam si preparano a chiudere il loro tour 2025 con le ultime date a Raleigh (NC) e Pittsburgh (PA). Ma i fan avranno ancora un’occasione speciale per vederli dal vivo: Eddie Vedder sarà infatti protagonista del suo festival, Ohana 2025, in programma a settembre.

