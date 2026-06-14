Quando l’alt-rock si fa liquido, profondo e imprevedibile. È tempo di salpare di nuovo: i Drink The Sea, la superband che fa brillare gli occhi a chiunque abbia amato gli anni ’90 e non solo, hanno annunciato un nuovo album e un’estesa tournée tra UK ed Europa.
La band è una vero all-star team: Peter Buck (ex R.E.M.), Barrett Martin (Screaming Trees) e Alain Johannes (Eleven, Queens Of The Stone Age), insieme a Duke Garwood e Lisette Garcia. Un cocktail che mescola atmosfere psichedeliche, grunge nervoso e desert rock.
Il nuovo lavoro, intitolato con disarmante continuità ‘Drink The Sea III’, uscirà il 2 ottobre via Sunyata Records (l’etichetta di Martin). Il primo singolo verrà svelato il 31 luglio, giusto in tempo per l’estate. Di seguito potete ascoltare vecchi brani.
L’album è stato registrato in una sorta di songwriting nomade: tra l’ottobre 2025 e l’aprile 2026, la band ha approfittato delle tappe del tour per fermarsi in studi sparsi tra Olympia (Washington) , il Cile e il Brasile. Produzione affidata proprio a Martin e Johannes – garanzia di profondità e potenza.
Ma la notizia che scalderà i motori dei fan europei è il tour. Dopo una prima parte negli Stati Uniti la carovana attraversa l’oceano per arrivare in Europa. Sotto il calendario completo che terminerà in Italia.
Per chi non li avesse ancora scoperti: i Drink The Sea si sono formati alla fine del 2024 e in meno di due anni hanno già pubblicato due album omonimi, ‘Drink The Sea I’ e ‘Drink The Sea II’ , entrambi usciti nel 2025.
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Date UK/Europa (settembre-ottobre 2026):
Settembre
- 30 – Cardiff, UK – TBA
Ottobre
- 1 – Manchester, Band On The Wall
- 2 – London, Islington Assembly Hall
- 3 – Brighton, Chalk
- 5 – Amsterdam, Paradiso
- 6 – Sint-Niklaas (Belgio), De Casino
- 7 – Groningen (Paesi Bassi), Vera
- 8 – Cologne, Gloria
- 10 – Oslo, John Dee
- 11 – Gothenburg, Monument 031
- 12 – Stockholm, Debaser
- 14 – Hamburg, Fabrik
- 15 – Berlin, Festival Kreuzberg
- 17 – Warsaw, Proxima
- 18 – Budapest, Akvárium Klub
- 20 – Bern, Mühle Hunziken
- 23 – Ravenna (Italia), Bronson Club