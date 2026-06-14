Quando l’alt-rock si fa liquido, profondo e imprevedibile. È tempo di salpare di nuovo: i Drink The Sea, la superband che fa brillare gli occhi a chiunque abbia amato gli anni ’90 e non solo, hanno annunciato un nuovo album e un’estesa tournée tra UK ed Europa.

La band è una vero all-star team: Peter Buck (ex R.E.M.), Barrett Martin (Screaming Trees) e Alain Johannes (Eleven, Queens Of The Stone Age), insieme a Duke Garwood e Lisette Garcia. Un cocktail che mescola atmosfere psichedeliche, grunge nervoso e desert rock.

Il nuovo lavoro, intitolato con disarmante continuità ‘Drink The Sea III’, uscirà il 2 ottobre via Sunyata Records (l’etichetta di Martin). Il primo singolo verrà svelato il 31 luglio, giusto in tempo per l’estate. Di seguito potete ascoltare vecchi brani.

L’album è stato registrato in una sorta di songwriting nomade: tra l’ottobre 2025 e l’aprile 2026, la band ha approfittato delle tappe del tour per fermarsi in studi sparsi tra Olympia (Washington) , il Cile e il Brasile. Produzione affidata proprio a Martin e Johannes – garanzia di profondità e potenza.

Ma la notizia che scalderà i motori dei fan europei è il tour. Dopo una prima parte negli Stati Uniti la carovana attraversa l’oceano per arrivare in Europa. Sotto il calendario completo che terminerà in Italia.



Per chi non li avesse ancora scoperti: i Drink The Sea si sono formati alla fine del 2024 e in meno di due anni hanno già pubblicato due album omonimi, ‘Drink The Sea I’ e ‘Drink The Sea II’ , entrambi usciti nel 2025.



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Date UK/Europa (settembre-ottobre 2026):

Settembre

30 – Cardiff, UK – TBA

Ottobre