Non c’estate che si rispetti senza un’autentica scossa musicale, e quest’anno a fornirla ci pensa il Purple One, direttamente dal suo scrigno segreto. È stata infatti annunciata Timeless, una raccolta che attinge a piene mani dai celebri vault di Prince, contenente dieci registrazioni rimaste nascoste per decenni.

L’album, in uscita il 28 agosto via Legacy Recordings, è stato curato con devozione dalla PrinceEstate e copre un arco temporale che va dal 1977 al 2016, attraversando l’intera parabola creativa del genio di Minneapolis. L’operazione coincide con il decimo anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 21 aprile 2016 all’età di 57 anni per un’overdose accidentale di fentanyl.

Dopo aver anticipato il progetto ad aprile con la struggente With This Tear, diffusa proprio nel giorno dell’anniversario, ecco ora un secondo assaggio: Stone. Incisa nella primavera del 1995, porta le firme di Sandra St. Victor, Tom Hammer e Jules Van Even, ma è Prince a farne il suo territorio, con quel funk asciutto e ipnotico e la sua inconfondibile voce di falsetto che si libra su un ritornello magnetico. Un vero e proprio marchio di fabbrica del suono più puro del Purple One.

Timeless sarà disponibile in streaming, ma anche su vinile nero, vinile marmorizzato viola e CD. Una notizia che arriva nel bel mezzo della Prince Celebration Week, proclamata dal sindaco di Minneapolis Jacob Frey la prima settimana di giugno. La città si è tinta di viola lo scorso 6 giugno, mentre tra Paisley Park e il centro di Minneapolis si sono susseguiti listening session, proiezioni d’archivio e altri eventi imperdibili.



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