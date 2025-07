Un must-have per i collezionisti e per chi ama i live experience fuori dagli schemi. Björk conferma ancora una volta di essere un’icona senza confini, tra sperimentazione sonora e arte visiva.



Dopo il successo nei cinema d’essai, Björk porta la magia di Cornucopia direttamente nelle case dei fan con un’edizione fisica del suo acclamato film-concerto. Cornucopia: Live arriverà il 24 ottobre in diverse versioni: Blu-ray con il film completo, oltre a CD e vinile (in formato 3-LP) per chi vorrà rivivere l’esperienza anche in formato audio.

Nato come spettacolo dal vivo nel 2019 al The Shed di New York, Cornucopia ha conquistato quattro continenti con 45 date, nonostante le pause dovute alla pandemia. Un trionfo di tecnologia e arte, tra proiezioni su tende rotanti, un’arpista che suona uno strumento magnetico, percussioni futuristiche e una camera di riverbero personalizzata.

“Questo film è il risultato di un lavoro corale, reso possibile da centinaia di persone“, ha dichiarato Björk. “Credo che il concert film sia un mezzo p

otente, soprattutto oggi, per le artiste che vogliono condividere la propria visione in modo autentico e libero.”

La regia trasforma le performance in un racconto visivo di 100 minuti, con brani tratti da Utopia (2017) e Fossora (2022), l’ultimo disco dell’artista islandese. Dopo l’anteprima cinematografica dello scorso maggio, ora gli appassionati potranno preordinare l’edizione fisica sul sito ufficiale.

