La storica band The Who (attualmente in tournée in Nord America per quella che è stata presentata come la loro serie di concerti d’addio) ha appena annunciato l’uscita di un monumentale box set per celebrare il loro album del 1978, Who Are You. Questa edizione super deluxe è un vero e proprio santo graal per i fan, promettendo di immergere gli ascoltatori nelle sessioni che hanno portato alla creazione di un disco storico.

Il cuore della pubblicazione è una nuova rimasterizzazione dell’album originale, ma è il materiale inedito a lasciare a ingolosire: 71 tracce mai ascoltate prima, tra cui sessioni in studio, demo, prove di registrazione e il mix originale e mai pubblicato dell’album, curato dal leggendario produttore Glyn Johns e successivamente scartato.

La perla della collezione, voluta da Roger Daltrey e Pete Townshend, è un live album del 1979, rimixato per l’occasione, che cattura il tour americano successivo all’uscita dell’album. Questi show furono profondamente significativi, segnando le prime esibizioni della band senza il loro batterista storico, il compianto Keith Moon, sostituito da Kenney Jones (The Faces/Small Faces) e arricchito alle tastiere da John “Rabbit” Bundrick.



Il box set, disponibile in un formato super deluxe da 7 CD + 1 Blu-ray, include anche: registrazioni delle prove agli Shepperton Studios nel ’77 e ’78. Performance live registrate in studio per il documentario The Kids Are Alright. Nuovi mix in Atmos e stereo dell’album a cura di Steven Wilson. Un libro hardcover di 100 pagine.

Sono previste anche altre versioni, tra cui un cofanetto da 4 LP vinile, un’edizione doppio CD e altre varianti per collezionisti.

https://www.thewho.com/

https://www.facebook.com/thewho

https://www.instagram.com/officialthewho/