E’ disponibile in rete il nuovo trailer di Deliver Me From Nowhere, il film che promette di squarciare il velo sul capitolo più introspettivo e crudo della carriera di Bruce Springsteen.

Il nuovo clip, soundtrackato dalla spettrale e ipnotica “Atlantic City”, non celebra il Boss eroe da stadio, ma l’artista in fuga da sé stesso e dal successo. La macchina da presa si concentra su un Jeremy Allen White trasfigurato, che incarna una Springsteen ossessionato dalla creazione del capolavoro minimalista e oscuro che è Nebraska. Al suo fianco, un intenso Jeremy Strong nei panni del manager Jon Landau, che sembra osservare con preoccupazione il genio alle prese con i suoi demoni.

Il regista Scott Cooper (Crazy Heart) non nasconde la portata del progetto: “Nebraska è il momento in cui Bruce scelse la verità al posto delle aspettative – una scelta che ancora riverbera in tutto ciò che ha scritto da allora. A quel bivio, avrebbe potuto inseguire i riflettori e il boato degli stadi, ma invece si voltò verso l’interno, armato solo del silenzio, di un registratore a quattro piste e del coraggio di affrontare sé stesso.”

Un cast stellare supporta la narrazione: da Marc Maron nel ruolo del produttore Chuck Plotkin a Stephen Graham che interpreta il padre Doug, fino a Paul Walter Hauser e Gaby Hoffman. Un coro di figure che orbitano attorno a un artista al crocevia.

Deliver Me From Nowhere non è una biografia convenzionale. È un viaggio nell’anima di un disco che ha cambiato per sempre il corso del rock, un film sulla vulnerabilità che diventa potenza. Non è solo un film su Springsteen ma un film sull’atto creativo più puro.



https://brucespringsteen.net/

https://www.instagram.com/springsteen

https://www.facebook.com/brucespringsteen