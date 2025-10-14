Mentre l’autunno inizia ad avvolgere l’Europa, c’è una città che si prepara a diventare, per quattro giorni, l’epicentro indiscusso dell’avanguardia musicale globale. Le Guess Who? fa ritorno in Olanda dal 6 al 9 novembre, e non è semplicemente un festival: è un manifesto sonoro, un crocevia di visioni che sfidano le convenzioni.

L’edizione di quest’anno promette di essere un vero e proprio pellegrinaggio per chi cerca di andare oltre i confisi classici del suono. La lineup, con nomi come i titanici SUNN O))) e i Rizwan-Muazzam Qawwali, si arricchisce di nuovi nomi. Si passa dall’ elettronica, glaciali eppure vulnerabili, del duo norvegese Smerz, alla potenza ancestrale di Maria Alice, voce di Capo Verde. E poi, Hania Rani si presenterà sotto le spoglie del suo alter ego più sperimentale, Chilling Bambino.

Ma è forse Ata Kak a incarnare lo spirito della rassegna: il musicista ghanese, vero e proprio archeologo del suono, suonerà dal suo primo nuovo album dopo trent’anni di silenzio, un evento di portata storica. L’Italia sarà rappresentata da una collaborazione esclusiva tra Daniela Pes e IOSONOUNCANE, mentre Skander Jaïbi trasformerà la presentazione del suo album d’esordio in un’opera totale, tra musica, danza e un coro.

Tra i beniamini che fanno ritorno spicca Devendra Banhart, che non si limita a un set ma promette un viaggio solitario e intimo attraverso la sua carriera. E per chi cerca la vera scoperta, il festival lancia la sua serie di “secret performance”, un invito ad abbandonare ogni aspettativa e farsi travolgere dall’ignoto sui palchi principali.

La notte del 7 novembre, poi, il festival esploderà in una celebrazione della cultura queer con un club night: il collettivo brasiliano BATEKOO, in collaborazione con gli olandesi Los Angles, porterà le performance travolgenti di artiste come Linn da Quebrada e Mina Galán.

A tessere le fila di questo arazzo così complesso e affascinante ci saranno otto guest curator d’eccezione—tra cui Lonnie Holley, Valentina Magaletti e Ziúr—garanzia di una programmazione che non segue le tendenze, ma le crea.



