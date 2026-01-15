A volte le formazioni più luminose nascono per caso, come costellazioni temporanee che si accendono all’improvviso. È il caso di The Morning Stars, supergruppo indie berlinese nato letteralmente come regalo di compleanno, che oggi annuncia il suo commiato con l’ultimo singolo, “One of the Doors”.

Il brano, apripista dell’album di debutto “A Hymn Without a Sound”, è un perfetto ritratto della chimica del collettivo. Immaginate un stop-and-go funk essenziale, che ricorda la tensione ritmica dei Talking Heads, sciogliersi in vapori dream-pop sospesi tra Beach House e Slowdive. La magia sta in quel dondolio ipnotico, in quel movimento pendolare tra precisione e abbandono. Sopra cambi armonici a sorpresa, le voci polifoniche tessono un racconto sulle svolte esistenziali, sui sentieri che si diramano senza una mappa precisa.

Il progetto riunisce alcuni dei nomi più cari alla scena indipendente tedesca: la sperimentatrice Barbara Morgenstern, Alex Paulick (Kreidler), Sebastian Vogel (Kante) e Felix Müller-Wrobel (Sport, Kante). Ciò che era iniziato come una sorpresa per un amico si è trasformato in un dialogo sonoro intriso di storia condivisa, fiducia musicale e una gioia palpabile del suonare insieme.

Proprio questa gioia è il cuore pulsante di “A Hymn Without a Sound”, registrato allo LowSwing Studio di Berlinese con Guy Sternberg e rifinito da Alex Paulick e Norman Nitzsche. L’album promette fluidità tra atmosfere fragili, quasi sussurrate, e climax di post-rock vigoroso.



https://themorningstars.band/

https://www.instagram.com/the__morning__stars/