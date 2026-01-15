Il duo più prolifico e imprevedibile della scena indie, i They Might Be Giants, non conosce riposo. Mentre lavorano al prossimo album hanno deciso di pubblicare “Eyeball”, un EP di quattro tracce inedite: Sperimentazione e genialità eccentrica che solo John Flansburgh e John Linnell sanno distillare.

In un’affascinante dichiarazione, John Linnell svela la filosofia dietro questa uscita, paragonando il processo creativo della band a quello di una cucina stellata: “Il nostro metodo è sempre stato quello di preparare più ‘portate’ del necessario. Alla fine, scegliamo le canzoni che compongono il menu degustazione principale, l’album. Ma gli avanzi sono troppo buoni per essere scartati. Così nasce un EP: pensatelo come un ‘amuse-oreille’, un piccolo assaggio pensato per stuzzicare l’appetito in attesa del piatto forte”.

E mentre “Eyeball” inizia a risuonare nelle cuffie degli appassionati, i due Johns stanno già preparando i fuochi per il main event live. Questa primavera, i TMBG partiranno per il “Bigger Show Tour”, e il nome non è casuale. Sul palco salirà una formazione allargata di otto elementi, impreziosita da una sezione fiati da tre ottoni, pronta a dare nuova carne e nuovo respiro a un catalogo sterminato.

La formula sarà quella collaudata e amatissima degli “An Evening with…”: niente artisti d’apertura, solo una lunga e intensa notte in loro compagnia. Lo spettacolo si dividerà in due atti distinti e volutamente mutevoli. Il primo set sarà ogni sera una dedica a un album diverso del loro passato, un regalo per i cultori e un viaggio nel tempo. Il secondo set, invece, sarà un caleidoscopio sempre diverso, pensato per chi ha il vizio di seguirli di città in città e, come ammettono, “per nostro stesso divertimento”. Inizio alle 20:00 puntuali, volume alto e sorprese garantite.

Le tappe toccheranno le roccaforti americane da Chicago a Boston, con un occhio di riguardo per New York: tre serate consecutive (28, 29, 30 maggio) al Brooklyn Steel, pronte a diventare un pellegrinaggio collettivo. Il botteghino digitale si aprirà venerdì 23 gennaio alle 10:00 ora locale.



