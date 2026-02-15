La storia dei Red Hot Chili Peppers è un mito fondante del rock moderno, un racconto di energia sfrenata, dolore e rinascita. Ora, quella leggenda diventa cinema in un documentario originale Netflix che promette di scavare nel cuore più autentico e fragile della band. Intitolato “The Rise of the Red Hot Chili Peppers”, il film, diretto da Ben Feldman e prodotto con la diretta collaborazione di Anthony Kiedis e Flea, avrà la sua premiata mondiale il 20 marzo sulla piattaforma streaming.

Ma non aspettatevi una semplice celebrazione. Il progetto, stando alle anticipazioni, avrà un fulcro emotivo potente e tragico: gli anni formativi del gruppo e la prematura scomparsa del chitarrista originale Hillel Slovak, stroncato da un’overdose di eroina nel 1988. Un evento che ha segnato un prima e un dopo nella psiche collettiva della band, rischiando di disintegrarla per sempre.

Come riportato da Variety, Feldman ha lavorato a stretto contatto con i membri fondatori, ottenendo l’accesso a un archivio privato di immagini, filmati e memorie inedite. Il regista, nell’annunciare il progetto, ha voluto ringraziare pubblicamente la famiglia di Slovak, suggerendo una narrizione rispettosa e approfondita della sua figura, troppo spesso relegata a una nota a piè di pagina per i fan più recenti.

La vera chiave di lettura del documentario, secondo le parole dello stesso Feldman, non è tanto l’ascesa al successo, quanto il legame umano che ne è stato il motore. “Nel suo cuore, questa è una storia profondamente universale”, ha dichiarato il regista, “parla delle amicizie che plasmano la nostra identità e del potere duraturo dei legami forgiati nell’adolescenza. Ciò che è meno comune, ovviamente, è che quei ragazzi siano poi diventati una delle più grandi rock band della storia”.

Questa prospettiva promette di offrire una lente nuova su un racconto conosciuto, trasformando i quattro ragazzi di Los Angeles – Kiedis, Flea, Slovak e il batterista Jack Irons – in protagonisti di un coming-of-age dove la musica era sia salvezza che demone. Un approccio che potrebbe rivelarsi una miniera d’oro per gli appassionati di storia della musica e per i nuovi ascoltatori curiosi di scoprire le radici di un suono che ha definito un’epoca.

Una piccola nota di colore: la data di pubblicazione del 20 marzo arriva con un retroscena. Il documentario, infatti, è già stato mostrato in visioni riservate al Festival di Cannes dello scorso anno, presentato a potenziali acquirenti. Un dettaglio che conferma il potenziale e l’attrattiva commerciale del progetto ancor prima del suo annuncio ufficiale.

L’arrivo di “The Rise of the Red Hot Chili Peppers” su Netflix non è solo un evento di intrattenimento. È un’operazione di conservazione e divulgazione della memoria collettiva del rock. In un’era in cui le nuove generazioni scoprono la musica attraverso gli algoritmi, un documentario autorevole e ben costruito può fungere da ponte fondamentale, contestualizzando l’eredità della band oltre i grandi successi radiofonici.



