La regina incontrastata della musica africana, la beninese Angélique Kidjo, non smette mai di stupire e di abbattere barriere. Dopo averci regalato la meraviglia di Mother Nature nel 2021, la leggendaria cantante è pronta a tornare sulle scene con un nuovo progetto carico di energia positiva e collaborazioni scintillanti. Il nuovo album si intitola Hope!! e vedrà la luce il prossimo 24 aprile via Warner.

Un titolo, Hope!!, che è già un programma e un testamento spirituale. L’album è infatti un omaggio alla madre di Kidjo, una donna che l’artista ricorda per il suo incrollabile ottimismo e la sua forza interiore. Non a caso, la chiusura del disco è affidata a una toccante reinterpretazione di “Malaika“, la celebre canzone d’amore in swahili che era la preferita di sua madre.

Ma se il cuore di Hope!! batte all’unisono con i ricordi familiari, la sua anima sonora è un vero e proprio crocevia di stili e generazioni. Kidjo ha riunito attorno a sé un parterre di stelle che spazia dal pop al funk, dall’hip-hop all’R&B. A dare corpo a questa “speranza” ci pensano niente meno che Pharrell Williams (che ha prodotto tre brani nel suo studio parigino), la leggenda del funk Nile Rodgers, la giovane promessa della musica nigeriana Ayra Starr, il rapper dei Migos Quavo e l’inconfondibile voce di Charlie Wilson, storica anima dei Gap Band.

Il primo assaggio di questa esplosiva miscela è il singolo “Fall on Me”, un brano che vede la collaborazione di PJ Morton e che è già disponibile all’ascolto. Un pezzo che, come gran parte dell’album, incarna la filosofia di Kidjo: unire le forze per riaccendere la scintilla della gioia.

“Ho iniziato a cantare quando avevo sei anni, e sono grata ogni giorno di poter ancora vivere la mia passione e fare ciò che amo”, racconta Angélique in una nota. “Allo stesso tempo, so che molte persone faticano a trovare la gioia, specialmente in un mondo pieno di motivi di preoccupazione come quello di oggi. Con questo album ho voluto riaccendere un po’ di fuoco nei cuori della gente, mostrare quanto abbiamo bisogno di quella gioia e di quella speranza per mantenere viva la nostra umanità”.

E per portare questo fuoco dal vivo sui palchi di tutto il mondo, Kidjo ha già annunciato un tour che toccherà Nord America ed Europa (non l’Italia per ora). L’avvio è fissato per il 26 marzo da Ann Arbor, in Michigan, per poi attraversare l’oceano e concludersi a luglio nella suggestiva cornice di Vienne, in Francia.



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