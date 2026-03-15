La band di Isaac Brock rompe il silenzio discografico con un brano fulmineo e graffiante, e annuncia un nuovo blocco di concerti per il loro trentennale.

Non si può certo dire che i Modest Mouse amino stare con le mani in mano per festeggiare il loro trentesimo anniversario. A poche settimane di distanza dalle precedenti comunicazioni, la band guidata dall’inconfondibile Isaac Brock torna alla carica con un doppio annuncio di una canzone inedita e una serie di date nordamericane per il 2026.

Il nuovo singolo si intitola “Look How Far…” ed è la prima release ufficiale del gruppo dopo The Golden Casket del 2021. Il brano è un pugno nello stomaco di appena due minuti: un’urgenza sonora fatta di chitarre nervose e un’atmosfera che oscilla tra l’ansia e un sano, vecchio caos.

È Brock, come sempre, a mettere i puntini sulle i. Nel chorus, la sua voce sferza l’ascoltatore con un’amara presa di coscienza: “Look how far we haven’t come” (“Guarda quanto poco siamo andati lontano”). Un lamento graffiato che diventa presto un’invettiva contro l’incapacità umana di imparare dalla storia, culminando in un esplicito e disarmante “Oh my God we’re so fucking dumb!”. Un inno alla frustrazione collettiva che suona più attuale che mai.

Ma il 2026 non sarà solo l’anno del ritorno in studio. I Modest Mouse si preparano a calcare i palchi di tutto il Nordamerica con una tornata di concerti che si infila tra le date dei festival e gli show già annunciati per l’estate.

In promavera inizieranno il 12 maggio dal Knitting Factory di Spokane, WA per proseguire in 12 tappe fino al Bonnaroo Festival inaManchester, TN il 14 giugno. Successivamente ci sarà i live estivi che prenderanno il via il 2 luglio da Bellingham, Washington, per poi snodarsi attraverso città chiave come Vancouver, Chicago, Milwaukee e Filadelfia. Il calendario estivo si chiuderà in bellezza il 28 agosto alla Alaska State Fair di Palmer, per poi regalare un’ultima, imperdibile apparizione il 20 settembre allo Shaky Knees Festival di Atlanta.

L’anno appena trascorso era già stato intenso per Brock e soci. Oltre ai tour celebrativi per i 25 anni di The Moon & Antarctica, la band ha inaugurato un’avventura decisamente originale: la prima edizione del cruise “Ice Cream Floats”. Una crociera di quattro giorni verso la Repubblica Dominicana in compagnia di artisti del calibro di Portugal. The Man, Kurt Vile and the Violators e Mannequin Pussy, a dimostrazione che lo spirito irrequieto e visionario del gruppo è più vivo che mai.

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