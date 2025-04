Dopo il successo di eventi come il Bruise Cruise e il SSKY, anche i Modest Mouse entrano nel mondo dei festival in crociera con l’Ice Cream Floats Cruise, un’esperienza surreale in mezzo all’oceano. Dal 5 al 9 febbraio 2026, la Norwegian Pearl salperà da Miami alla Repubblica Dominicana, trasformandosi in un tempio della musica indie e dell’intrattenimento stravagante.

Oltre a tre performance esclusive della band, la line-up vanta nomi del calibro di Portugal. The Man, Kurt Vile, FIDLAR, Tropical Fuck Storm, Built To Spill, Black Heart Procession e il ritorno degli Ugly Casanova, il side project di Isaac Brock. E per chi pensa che sia solo una crociera di concerti, gli organizzatori hanno in serbo una serie di attività bizzarre:

Mouse Stardust Theater 3000: Una selezione di film cult accompagnati dai commenti senza filtri della band e ospiti a sorpresa.

Storytime with Isaac Brock: Il frontman legge fiabe per bambini… con un twist da vero anticonformista.

Parade of Freaks: Una sfilata di personaggi stravaganti che invaderà la nave, guidata dagli stessi Modest Mouse.

E non mancheranno DJ set, live Q&A con la band e molto altro.



La band, originaria di Washington, ora di base a Portland; festeggerà anche il ventennale del loro quarto album Good News for People Who Love Bad News pubblicato il 6 aprile 2004 dalla Epic Records.



