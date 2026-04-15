Dopo un 2025 passato a scandire il tempo con singoli dal sapore collettivo, i Disclosure rompono il silenzio con un gesto inaspettato e personale. “The Sun Comes Up Tremendous” è il loro primo assaggio del 2026, ma a fare notizia non è solo il ritorno in sede di produzione: è la voce di Howard Lawrence a prendersi il centro della scena, un evento raro quanto affascinante nell’economia del duo di Surrey.

Se nella scaletta dei fratelli Lawrence il microfono è stato spesso ceduto a illustri collaboratori (da Sam Smith a Khalid, fino ai recenti Pa Salieu, Anderson .Paak e Leon Thomas), questa volta è Howard a farsi carico della tensione emotiva del brano. E lo fa con la disinvoltura di chi, dietro la console, ha sempre saputo costruire architetture house e UK garage di precisione, ma ora sceglie il fronte della nudità vocale.

Il brano, che fluttua tra un’elettronica luminosa e un’urgenza quasi cantautorale, trova il suo contraltare visivo in un video diretto da Colt Grice e Moldyroom, duo che impasta estetica analogica e immaginario onirico. Il risultato è un cortocircuito tra intimo e monumentale, in perfetta sintonia con il titolo: un sole che sorge “tremendous”, appunto, imponente e silenzioso.

L’uscita del singolo scalda i motori per quella che sarà la prossima mossa dal vivo dei Disclosure. Infatti, il duo ha iniziato un tour nordamericano con un primo set al Coachella e un secondo domani 17 aprile, confermando ancora una volta il loro status di headliner silenziosi ma implacabili del dancefloor internazionale.



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