La band di Los Angeles HEALTH, nota per il loro sound industriale, hanno annunciato l’uscita del loro primo singolo collaborativo con l’artista Chelsea Wolfe, intitolato “MEAN” pubblicato dalla label Loma Vista Recordings. Prodotto da Stint e mixato da Lars Stalfors, il brano fonde le sonorità abrasive degli HEALTH con la voce ipnotica e intensa di Wolfe, creando un connubio perfetto tra noise e atmosfere dark. Con questa nuova uscita la band continua a esplorare territori sonori inediti, confermandosi una delle realtà più innovative e collaborative della scena alternative.

“MEAN” segna il ritorno della band dopo la collaborazione con Filter in “Free to die”, traccia inclusa nell’edizione deluxe del loro ultimo album, Rat Wars Ultra Edition del 2023). Negli ultimi mesi, gli HEALTH hanno lavorato con artisti come Lauren Mayberry (dei Chvrches) in “Ashamed”, i Bad Omens in “The drain”, e persino realizzando un remix per Lamb of God del loro classico “Laid To Rest”.



https://www.instagram.com/health

https://www.youwillloveeachother.com/

https://www.facebook.com/healthnoise