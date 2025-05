Meg Remy, artista poliedrica e mente dietro il progetto U.S. Girls, ha appena svelato i dettagli del suo prossimo album su label 4AD, Scratch It, insieme all’uscita del singolo Bookends – una ballata di 12 minuti che promette di essere uno dei brani più ambiziosi della sua carriera.

Originaria dell’Illinois ma ormai icona della scena underground di Toronto, Remy è una delle cantautrici più celebrate del panorama indie, con una discografia che vette come Half Free (2015), In A Poem Unlimited (2018) e Heavy Light (2020) – tutti candidati al Polaris Prize e ai Juno Awards – oltre ai recenti Bless This Mess (2023) e Lives (2023). Ma il suo talento non si ferma alla musica: è anche artista visiva, regista (Woman’s Advocate, 2014), autrice (Begin By Telling, 2021) e, da poco, compositrice per il cinema, come dimostra la colonna sonora di Dead Lover (presentato a Sundance 2025).

Bookends, scritto con Edwin de Goeji, è il cuore pulsante di Scratch It: un tributo commovente a Riley Gale (frontman dei Power Trip, scomparso nel 2020), ispirato dalla lettura di Eyewitness To History di John Carey. “Non esiste una gerarchia della sofferenza, e la morte è il grande livellatore”, riflette Remy, in un brano che unisce epica e intimità.

Il video, diretto da Caity Arthur, trasforma la morte in un’esperienza visionaria e quasi euforica, tra performance anni ’60, illusionismo e un’estetica da TV analogica. Intanto, gli U.S. Girls si preparano a un tour nordamericano, mentre Remy lavora al suo secondo libro e a nuovi progetti tra musica e cinema.



