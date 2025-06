La band di Brooklyn Big Thief ha svelato i dettagli del sesto album in studio, Double Infinity, il seguito dell’acclamato Dragon New Warm Mountain I Believe In You (2022). Il disco, previsto per il 5 settembre via 4AD, è stato registrato dal vivo al Power Station di New York in tre settimane, con la produzione affidata a Dom Monks, storico collaboratore della band.

La formazione, ora ridotta a trio dopo l’addio del bassista Max Oleartchik, ha coinvolto una serie di artisti tra cui Alena Spanger, Jon Nellen (Ginla), Mikel Patrick Avery (Natural Information Society) e Laraaji. Il primo singolo, “Incomprehensible” ed è pronta a confermarsi tra le voci più originali del folk-rock contemporaneo.

Dopo l’uscita dell’album, i Big Thief partiranno per il Somersault Slide 360 Tour, un tour nordamericano che promette di portare dal vivo le nuove sonorità del gruppo.

Intanto, i membri della band non sono stati con le mani in mano: Adrianne Lenker ha pubblicato Bright Future (2024) e un live album, Buck Meek ha presentato Haunted Mountain (2023), mentre James Krivchenia ha da poco rilasciato Performing Belief. A febbraio, inoltre, la band aveva pubblicato un EP di inediti per sostenere le vittime degli incendi in California.

