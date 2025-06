Ieri sera Dublino ha assistito a un ritorno tanto atteso: i Nine Inch Nails hanno inaugurato il loro tour ‘Peel It Back’ con un concerto potente, intimo e carico di sorprese, il primo in tre anni e il primo in Irlanda dal 2009.

Trent Reznor e compagni hanno scelto una struttura inedita, dividendo lo spettacolo in quattro atti e alternando due palchi: quello principale e un palco B posizionato in mezzo al pubblico, avvolto da luci e proiezioni ipnotiche.

Inizio al fulmicotone con ‘Right Where It Belongs’, ‘Ruiner’ e ‘Piggy’ – assenti dal vivo dal 2009. Un inizio volutamente introspettivo, quasi un modo per riconnettersi con i fan più fedeli prima di esplodere in classici come ‘March of the Pigs’ e ‘The Frail’.



Momento clou del terzo atto: il ritorno sul palco B con Boys Noize (alias di Alex Ridha), storico collaboratore di Reznor, per tre pezzi tra cui ‘Vessel’ (mai suonata dal 2014) e una cover degli How To Destroy Angels, progetto parallelo del frontman. Un segnale chiaro: i NIN non hanno paura di mescolare epoche e suoni.



La chiusura è stata un trionfo nostalgico: ‘Closer’, ‘The Hand That Feeds’ e ‘Head Like a Hole’ hanno scatenato il pubblico, mentre ‘Hurt’ – sempre più straziante con gli anni – ha lasciato quel silenzio carico di emozione che solo Reznor sa creare.

Un tour nel quale i Nine Inch Nails non sono una band da greatest hits, ma artisti che scavano nel proprio catalogo con coraggio. Resta da vedere se questa scelta – affascinante per i fan storici – reggerà nelle prossime tappe, soprattutto in quelle più grandi come quella tanto attesa del 24 giugno prossimo al Parco Della Musica di Milano.



Nine Inch Nails Dublin setlist:

Act One

‘Right Where It Belongs’ (first live performance since 2009)

‘Ruiner’ (first live performance since 2009)

‘Piggy’ (first live performance since 2009)

Act Two

‘Wish’

‘March of the Pigs’

‘The Frail’

‘The Wretched’

‘Reptile’

‘Copy of A’

‘Gave Up’

Act Three

‘Vessel’ (with Boys Noize, first live performance since 2014)

‘Parasite’ (How to Destroy Angels cover, with Boys Noize, first live performance since 2018)

‘Came Back Haunted’ (with Boys Noize, first live performance since 2018)

Act Four

‘Mr. Self Destruct’

‘Heresy’

‘Closer’

‘I’m Afraid of Americans’ (David Bowie cover)

‘The Hand That Feeds’

‘Head Like a Hole’

‘Hurt’