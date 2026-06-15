Dopo averci regalato Reset nel 2022, Noah Lennox (Panda Bear) e Pete Kember (Sonic Boom) hanno deciso di alzare ulteriormente l’asticella dell’impredicibilità. Il loro nuovo progetto, A ? of When, è stato annunciato come l’ultimo tassello di un anno ricco di iniziative parallele nel segno degli Animal Collective. Ma la vera sorpresa non sta solo nei featuring – che includono nientemeno che l’arpista Mary Lattimore e il polistrumentista Daniel O’Sullivan – bensì nella scelta di distribuzione: niente streaming, né ora né mai.

Il disco arriverà il 10 luglio esclusivamente in formato fisico (vinile, CD, cassetta?) e in download digitale diretto, bypassando con decisione le piattaforme come Spotify, Apple Music e compagnia. Ad accompagnare l’annuncio, il primo singolo, già disponibile per il download.

Ma c’è di più. In una dichiarazione dal tono volutamente “sgrammaticato” e visionario, Lennox e Kember spiegano la loro svolta anti-algoritmica:

“Going forward we’re looking to radio, live shows, listening parties, Q&A sessions & real life interactions to get back to a place we feel makes more sense. To that end, we’re asking you to join us offline, outside of social media. To meet us in the real world. IRL not URL…”

Tradotto: niente like, niente follower, niente metriche. Solo persone, stanze, vibrazioni sonore condivise. Un manifesto che profuma di utopia punk e di nostalgia per un’epoca in cui la musica si scopriva al buio di un club o su una cassetta passata di mano in mano.



https://pandabearofficial.com/

https://pandabearmusic.bandcamp.com/album/a-of-when

https://www.dominomusic.com/news/us/panda-bear-sonic-boom-announce-new-album-a-of-when