Rivers Cuomo e soci hanno perso la pazienza? Forse sì, e il risultato potrebbe essere il loro disco più feroce di sempre. I Weezer annunciano ufficialmente ‘The Gold Album’, il sedicesimo capitolo della loro carriera, in arrivo il 21 agosto via Reprise/Warner Records. E lo fanno nel modo più spiazzante possibile: un singolo malinconico, “We Might As Well Be Strangers”, che vede la partecipazione di Karly Hartzman, voce dei Wednesday.

Il brano è un lento resoconto post-rottura, dove la stessa Hartzman canta versi come: “È ancora edonismo se ti senti miserabile? / Non voglio che le tue canzoni diventino gli indizi per capire perché ti abbiamo perso”. Un pugno allo stomaco emotivo, che fa da contraltare alla furia promessa dal resto del disco.

A garantire il caos ci pensa Kenneth Blume (ex Kenny Beats), co-produttore dell’album insieme a Klas Åhlund. In una nota stampa, Blume ha dichiarato senza mezzi termini: “Volevo fare l’album più violento che i Weezer abbiano mai realizzato”. Dall’altro lato, Åhlund ha scelto un approccio più matematico, creando una tensione straniante che promette scintille.

I Weezer, intanto, tornano alle origini: Cuomo e il batterista Patrick Wilson hanno deciso di concentrarsi sulle “basi della canzone” per la prima volta dal lontano album d’esordio del 1994. ‘The Gold Album’ è anticipato anche dal brano “Shine Again”, già disponibile, prodotto sempre da Blume.

E se il disco arriverà a fine estate, il tour ‘The Gathering’ partirà il 8 settembre da Sacramento, toccando 32 tappe fino al 24 ottobre a Los Angeles, con il supporto (a date selezionate) di The Shins e Silversun Pickups. Prima di allora, la band si riscalderà con una serie di show ‘Initiation’ – tra cui un rooftop a Los Angeles, un’apparizione a un torneo di pickleball e un intimo concerto alla catena Barney’s Beanery.

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