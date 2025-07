Gli Hot Chip hanno svelato i dettagli del loro primo album di greatest-hits, intitolato “Joy in Repetition“, in uscita il 5 settembre per Domino Records.



Dopo l’ultimo album Freakout/Release (2022) e la collaborazione con Sleaford Mods nel 2023 per sostenere l’organizzazione War Child, gli Hot Chip tornano con una raccolta che è tanto un tributo al passato quanto una promessa per il futuro.



La tracklist del nuovo capitolo discografico abbraccia i loro primi sette album in studio, dal debutto Coming on Strong (2005) fino ad A Bath Full of Ecstasy (2019), e si chiude con “Devotion“, un inedito pubblicato da pochissimo insieme a un videoclip diretto da Will Kindrick e girato in Giappone.

“C’è gioia nel fare qualcosa ancora”, ha dichiarato il frontman Alexis Taylor in una nota. “Vale per i ritmi, per i groove e per il fatto di fare dischi insieme da 20 anni. Lo facciamo ancora. E ci piace ancora.” Taylor ha descritto “Devotion” come “una celebrazione della dedizione a questo progetto condiviso”.

La copertina dell’album è un’opera di Sir Peter Blake, celebre per aver co-progettato quella di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band dei Beatles.



https://www.hot-chip.co.uk

https://www.instagram.com/hot.chip

https://www.facebook.com/hotchip

Joy in Repetition tracklist:

01 Ready for the Floor

02 Boy From School

03 One Life Stand

04 Night and Day

05 Flutes

06 Hungry Child

07 Over and Over

08 Positive

09 Look at Where We Are

10 Need You Now

11 Eleanor

12 Huarache Lights

13 Melody of Love

14 I Feel Better

15 Devotion

16 Ready for the Floor (Mella Dee Remix)

17 Devotion (Anz Remix)