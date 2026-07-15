Robbie Furze (The Big Pink), Jamie Hince (The Kills) e Jamie T si uniscono in un progetto collettivo nato dal lutto e dalla voglia di rinascita. Line-up aperta, ospiti illustri e un suono che mescola anthem rock e sperimentazione.

M.O.T.H.E.R. è la nuova creatura guidata da Robbie Furze, con Jamie Hince e Jamie T al suo fianco. L’idea è nata in un periodo segnato dalla perdita dei genitori e dalla nascita di una figlia, un contrasto che ha trasformato il dolore in energia creativa. Il progetto si muove su coordinate che incrociano rock, elettronica e attitudine hip-hop, con l’obiettivo dichiarato di diventare la versione chitarristica dei N.E.R.D.

Il trio ha già pubblicato un EP d’esordio, mentre la formazione è pensata per essere fluida: ogni nuova uscita potrebbe vedere avvicendarsi nomi diversi. Tra i possibili futuri collaboratori sono già stati accostati al progetto Jenny Lee Lindberg (Warpaint), Zach Hill (Death Grips), Skream e Rhys Webb (The Horrors). Un collettivo in divenire, più che una band tradizionale, dove l’unica regola è lasciare spazio alla chitarra e all’istinto.



Di seguito potete ascoltare tre brani, “Surrender”, “Traitor” e “My Love” estratti dall’Ep di debutto.



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