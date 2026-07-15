Dublino chiama, il noise risponde. Dopo quattro anni di silenzio – un’eternità per una band che ha fatto del suono asfissiante la sua firma – i Gilla Band sono pronti con il loro quarto album in studio. Si intitola Pugnello e arriverà il 25 settembre su Rough Trade e sarà di dieci brani . E se il recente singolo “Giraffe” aveva già acceso i riflettori, ora il nuovo brano “Placeholder“ ci butta dritti nella testa del frontman Dara Kiely.

Il nuovo singolo è un pugno nello stomaco, un matrimonio tra la tensione post-punk e pulsazioni elettroniche che sembrano uscite da un incubo . Ma a rendere tutto più disturbante – e geniale – è il racconto che Kiely fa del brano. “In questa traccia cerco di analizzare le mie stranezze mentali esplorando le mie distrazioni di conforto” spiega . E quali sono queste distrazioni? Nientemeno che l’ansia da diretta del Grande Fratello e i film muti di Harold Lloyd.

“Sul serio – prosegue il cantante – rappresento i miei comportamenti legati alla salute mentale attraverso la cultura pop, come la tensione che si creava durante il silenzio di Davina McCall quando annunciava una nomination al Grande Fratello, o la lotta per la sopravvivenza di Harold Lloyd appeso alle lancette di un orologio” .

E poi c’è il colpo di grazia: i Power Rangers. “Erano una droga per me da bambino. Ricordo che a un campeggio cristiano, quando avevo 6 anni, mi chiesero cosa volessi fare da grande. Io risposi ‘il Power Ranger’. Mi risero in faccia e mi dissero che non esistevano. Non gliel’ho mai perdonato” .

Kiely chiude con una frase che è già un manifesto: “Sto iniettando una dose letale di niente. Sto sparando a tutto volume una pericolosa quantità di Coldplay” . Se questo non è il riassunto perfetto dello spirito dei Gilla Band, noi non sappiamo cosa lo sia.

Pugnello è stato interamente prodotto dalla band, registrato e mixato dal bassista Daniel Fox in tre studi di Dublino tra il 2022 e il 2026 . Il risultato, a sentire i primi assaggi, sembra portare il loro sound ibrido (un mix letale di post-punk, noise e industrial) verso territori ancora più oscuri, con una componente elettronica che emerge prepotente.



https://www.gillaband.com/

https://www.facebook.com/gillaband/

<a href="https://gillaband.bandcamp.com/album/giraffe">Giraffe by Gilla Band</a>