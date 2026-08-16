

Ci sono modi e modi per annunciare un album. I Queens of the Stone Age hanno scelto la via più sanguinosa e criptica possibile. Nel nuovo teaser, Josh Homme e Dean Fertita giocano a “five-finger fillet” – il coltello tra le dita a velocità crescente. Mentre Fertita dimostra precisione chirurgica, Homme conficca la lama nel palmo della mano. Ma è proprio in quel momento che arriva l’informazione che i fan aspettavano.

“Quando esce il disco?” chiede Fertita. “30 settembre, credo” risponde Homme. Una voce fuori campo sigilla: “Queens of the Stone Age, il nuovo album ‘Perfecth’, in arrivo il 30 settembre.“

Ma c’è un problema: il 30 settembre 2026 è un mercoledì, e i dischi escono quasi sempre di venerdì. Nel video la data viene barrata, mentre il titolo recita ambiguamente “Coming… soon?”. Un indizio che lascia intendere come la data possa essere ancora tutta da definire.bLa label con ogni probabilità sarà ancora la Matador Records.

L’annuncio arriva a poca distanza dalla pubblicazione del primo singolo, “Easy Street“, accompagnato da un video altrettanto cruento. Il brano psichedelico rappresenta il primo materiale inedito dal 2023, anno di “In Times New Roman…”. I fan l’hanno già ascoltata dal vivo durante il tour “Catacombs”, conquistando rapidamente lo status di nuovo classico.

Attualmente i QOTSA sono supporter dei Foo Fighters nel tour nordamericano “Take Cover”. A Toronto, Homme non ha nascosto il disappunto per il divieto di fumare nel backstage: “Non lasciate che questi stronzi aziendali vi dicano cosa fare. Fate quello che cazzo vi pare.”

Dave Grohl ha spiegato la scelta di portarli in tour: “Nel 1992 vidi i Kyuss e incontrai Josh. 33 anni dopo, ho condiviso i momenti più gratificanti con il mio caro amico. Un legame che va oltre il suono. È con grande gioia che condividiamo questo nuovo capitolo.“

Resta da capire se il 30 settembre sarà la data giusta. Quel che è certo è che i Queens of the Stone Age hanno scelto il modo più spettacolare per annunciare il ritorno. In attesa di scoprire se “Perfecth” sarà il titolo definitivo, i fan possono consolarsi con “Easy Street” e con la speranza che il nuovo album arrivi presto.



https://www.qotsa.com/

https://www.instagram.com/queensofthestoneage

https://www.facebook.com/QOTSA