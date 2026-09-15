Ci voleva la Royal Albert Hall per “spogliare” i Yeah Yeah Yeahs fino all’osso. “Hidden in Pieces Live at the Royal Albert Hall” è il nuovo live album che cattura il loro primo storico show nella prestigiosa venue londinese, durante il tour del 2025. Niente distorsioni furiose: qui ci sono archi, pianoforte e chitarre acustiche per rileggere classici e rarità in chiave intima, quasi da camera. Un azzardo che la band ha trasformato in una delle serate più intense della loro carriera.

13 tracce già in digitale su Secretly Canadian, mentre il 23 ottobre arriveranno il vinile e una deluxe con brani extra. Ma la sorpresa non finisce qui: la band ha anche rilasciato un cortometraggio di 22 minuti firmato Barnaby Clay, girato all’Orpheum Theatre di Los Angeles al termine del tour del 25° anniversario. Il film sbarca su Criterion Channel e in sala in USA, UK, Australia, Messico e Giappone.

Karen O ha commentato a cuore aperto: “Questo tour è nato dal bisogno di ritrovarci dopo le elezioni. Era la nostra prima volta alla Royal Albert Hall e l’hype era travolgente, ma la vera alchimia è scattata quando abbiamo suonato: tutto è andato al suo posto. Ogni data è stata straordinariamente vulnerabile.”



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