Nell’era digitale, tra il frastuono costante dei social e lo spettacolo delirante della politica, la risposta può arrivare dal cuore industriale della musica. ADULT., il duo electro di Detroit incarnato da Nicola Kuperus e Adam Lee Miller, torna dopo quattro anni di silenzio discografico non per offrire una semplice distrazione, ma per consegnare un manifesto sonoro per la sopravvivenza. Il 27 marzo, via Dais Records, uscirà il loro decimo album, significativamente intitolato “Kissing Luck Goodbye”.

Questo lavoro non è solo un album, ma uno strumento di reazione al presente. Come dichiara Miller, il posizionamento artistico è netto: “In questo scenario infernale in cui viviamo, hai due scelte: combattere o deprimerti. Entrambe vanno bene. Ma, sai, la scelta per noi è stata semplice”. Non c’è spazio per la passività.

La prima offensiva di questa campagna musicale è il singolo “No One is Coming”, un banger urgente e galvanizzante che fissa immediatamente il tono. Kuperus svela la strategia creativa, basata su una percezione acuta e anticipatoria del clima socio-politico: “Un testo scritto all’inizio del 2025 e ancora più attuale alla sua uscita, un anno dopo. Una canzone che rappresenta alla perfezione il collasso morale e la corruzione politica”.

L’ispirazione, raccontano, arriva anche da una lettura strategica: un articolo di uno scienziato ambientale che sposta il focus dalla catastrofe globale alla resilienza comunitaria. L’imperativo? Conoscere i vicini, mappare le risorse, costruire reti. La canzone diventa così una “chiamata alle armi”: “Sii vigile. Sii consapevole. Sii preparato. Difendi te stesso e guarda alla tua comunità. Siamo meglio quando siamo uniti”.

Ma le azioni del duo non si fermano al disco. Il piano di lancio prevede un’importante campagna sul territorio. ADULT. porteranno questo messaggio in un tour di 22 tappe negli Stati Uniti, una marcia attraverso l’America che prenderà il via ad Aprile da Pittsburgh e arriverà a Maggio a Minneapolis (e infine in Wisconsin), città simbolica citata nel manifesto del singolo.



https://www.instagram.com/adultperiod

https://www.facebook.com/adultperiod/

https://adultmusic.bandcamp.com/album/kissing-luck-goodbye-2