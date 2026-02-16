Dopo una pausa di cinque anni, i Metric sono pronti a riaccendere i sintetizzatori. La band indie-rock canadese ha appena annunciato l’uscita del loro decimo album in studio, “Romanticize The Dive”, prevista per il 24 aprile sotto l’egida di Thirty Tigers. Per crearlo, sono tornati in quello che considerano un sancta sanctorum creativo: gli storici Electric Lady Studios di New York.

L’album promette di essere un ritorno alle origini non solo geograficamente, ma anche umanamente. Il gruppo ha infatti riunito la squadra di produzione che ha contribuito a forgiare il loro suono distintivo: Gavin Brown alla produzione, affiancato dai co-produttori (e membri della band) Jimmy Shaw e Liam O’Neil, con John O’Mahoney al mixaggio.

Il primo assaggio dell’opera arriva con il singolo “Victim Of Luck”. In una dichiarazione, la frontwoman Emily Haines svela il cuore concettuale del progetto: “Questo brano, e in realtà l’intero album, parla della romanticizzazione di una vita meno che perfetta. Si tratta di abbandonare la maschera dell’auto-coscienza e della vanità. Per me è stato un lungo viaggio per smettere di essere il mio peggior ostacolo, e ho voluto che questa canzone fosse un grido di battaglia: meglio tardi che mai”.“Puoi essere vittima della buona sorte tanto quanto di quella cattiva. All’inizio eravamo squattrinati, suonavamo per dieci persone e non avevano alcun piano di riserva, ma ci siamo rifiutati di mollare. Non siamo miliardari superstar oggi, ma non è mai stato quello che cercavamo. Alla fine, la fatica è ciò che non daresti mai via e i legami creati sono autentici. Ciò che volevamo è ciò che abbiamo”.

Per celebrare questo nuovo capitolo, i Metric hanno in programma una tournée estiva che è una vera e propria festa della scena indie canadese. Saranno accompagnati da due colonne portanti e vecchi amici: Broken Social Scene (freschi anche loro di annuncio album) e Stars.



